Sesto Pusteria, esce di strada e si ribalta camion rifiuti: secondo caso in pochi giorni

Venerdì scorso un incidente simile a Rio di Pusteria

Bolzano – Un secondo camion dei rifiuti si è ribaltato in pochi giorni. Mentre venerdì scorso un camion della spazzatura si era ribaltato a Maranza presso Rio di Pusteria, questa mattina alle ore 7 un incidente simile è avvenuto a Sesto in Val Pusteria. Il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato in via Kiniger.

I vigili del fuoco volontari hano liberato il guidatore dal mezzo. Sul posto sono intervenuti anche il medico d’urgenza e la Croce bianca. I vigili del fuoco di Sesto, San Candido e Dobbiaco hanno poi recuperato il camion e hanno messo in sicurezza l’area interessata all’incidente. Rilievi dei carabinieri.

Vigili del fuoco in azione anche a Salorno per l’incendio di un forno elettrico in un appartamento in via Trento. Il rapido intervento ha permesso di evitare che l’incendio si propagasse ad altre parti dell’appartamento, non ci sono stati feriti. In azione i volontari di Egna e Cortina sulla strada del vino, oltre alle forze dell’ordine.