Sr50 Galleria Pala rossa a Lamon: aperto il nuovo bypass, cantiere entra nel vivo

Posted on

Inoltre, accanto ai tradizionali quotidiani cartacei, si affiancano i prezzi per quelli on line Nordest – E’ cambiato il paniere dell’Istat, ovvero l’insieme dei prodotti di riferimento per effettuare rilevazioni e statistiche relative ai prezzi al consumo. E’ lo stesso Istituto a darne notizia, spiegando che la modifica tiene in considerazione le abitudini emerse nell’ambito della […]