Dolomiti, pioggia e neve in quota fra giovedì 20 e venerdì 21 aprile: sabato torna il sole

Arpav Dolomiti meteo conferma il peggiormento: da mercoledì pomeriggio e sopratutto giovedì, quando una goccia fredda scenderà dall’Europa baltica fino a lambire le Alpi, essa determinerà una maggiore ciclonicità, un calo termico e un probabile peggioramento del tempo, prima di allontanarsi verso le isole britanniche

NordEst – Meteotrentino evidenzia l’aumento delle nubi nel corso del pomeriggio di mercoledì con rovesci sparsi più probabili in serata. Giovedì coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, nevose mediamente oltre 1500 metri localmente in calo nelle fasi più intense. Venerdì molto nuvoloso con precipitazioni in esaurimento nel corso della giornata. Sabato prevalentemente soleggiato con temperature in ripresa. Domenica soleggiato al mattino, nuvolosità in intensificazione nel corso del pomeriggio.

Mercoledì 19 aprile, al mattino qualche tratto soleggiato, anche ampio sulle Dolomiti e nuvolosità irregolare, discreta sulle Dolomiti e un po’ più presente sulle Prealpi. Dalle ore centrali aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso. Il tempo diverrà instabile, dapprima sulle Prealpi, in maniera più tardiva sulle Dolomiti. Il contesto notturno sarà meno fresco, ma in giornata il deficit di sole avrà qualche effetto sull’andamento termico diurno.

Precipitazioni. Al mattino assenti (0%). Dalle ore centrali non escluse sulle Prealpi (30-40%). Al pomeriggio aumento della probabilità (70-90%), dapprima sulle Prealpi, dove rovesci e temporali non saranno da escludere, poi sulle Dolomiti. La neve cadrà inizialmente sopra i 1700-1900 m, prima di abbassarsi leggermente fino a 1500-1700 m in serata.

Temperature. Minime in ripresa e massime in leggera flessione. Su Prealpi a 1500 m: min 2°C max 5°C, a 2000 m: min 0°C max 2°C. Su Dolomiti a 2000 m: min -1°C max 2°C, a 3000 m: min -7°C max -5°C.

Venti. Nelle valli deboli/moderati di direzione variabile, salvo locali rinforzi nei settori più ventilati. In quota perlopiù deboli da nord-ovest, solo a tratti moderati, a 5-10 km/h a 2000 m e 5-15 km/h a 3000 m.

giovedì 20. Tempo instabile/perturbato con cielo molto nuvoloso/coperto senza chance di schiarite. I fenomeni saranno spesso diffusi e continui, senza escludere qualche breve pausa. Contesto termico più fresco con debole escursione termica giornaliera a tutte le quote.

Precipitazioni. Alta probabilità di precipitazioni sparse (80-100%), anche diffuse. Il limite delle nevicate si aggirerà sui 1300-1500 m, a tratti a quote più basse in caso di moderata intensità dei fenomeni tra la notte e il primo mattino. Al pomeriggio probabili rovesci (60-80%). L’intermitenza dei fenomeni potrebbe consentire un lieve rialzo del limite neve. Tra mercoledì e giovedì sono previsti cumuli di 15-20 mm sulle Dolomiti e di 25-40 mm sulle Prealpi, localmente fino a 50-60 mm nei settori prealpini più colpiti, con altrettanti cm di neve sopra i 2200 m, mentre con l’abbassarsi della quota gli apporti andranno calando fino ad essere assenti sotto i 1200-1300 m.

Temperature. In generale calo, salvo lieve ripresa delle minime nei fondovalle. Su Prealpi a 1500 m: min 0°C max 1°C, a 2000 m: min -2°C max -1°C. Su Dolomiti a 2000 m: min -2°C max -1°C, a 3000 m: min -8°C max -6°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota moderati da sud, poi da sud sud-est (scirocco) rafforzandosi fino a risultare tesi sulle cime più alte al pomeriggio/sera, a 10-20 km/h a 2000 m e 20-40 km/h a 3000 m.

Tendenza

venerdì 21. Residuo maltempo con molte nubi, inizialmente con precipitazioni ancora diffuse, nevose oltre 1400-1600 m. Al pomeriggio ancora molte nubi con qualche fenomeno d’instabilità, prima che il tempo diventi variabile a fine giornata, cioè con attenuazione della nuvolosità, esaurimento dei fenomeni e ritorno di qualche schiarita. Temperature minime senza notevoli variazioni e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile nelle valli; perlopiù moderati da sud-ovest in quota.

sabato 22. Tempo da soleggiato a parzialmente soleggiato per il temporaneo transito di nubi alte in grando di velare a tratti il cielo e il sole. Temperature in rialzo, salvo diminuzione delle minime nei fondovalle. Venti deboli di direzione variabile per brezze nelle valli, eccetto locali rinforzi nei settori solitamente più ventilati; perlopiù deboli/moderati da nord-ovest in quota.