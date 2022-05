Chioggia, incidente allo Stella Maris: palma crolla sul titolare e lo uccide. La vittima è l’imprenditore Fasolin, noto anche in Trentino

Per molti anni la famiglia Fasolin ha frequentato anche la valle del Vanoi e il Trentino

NordEst – Il noto imprenditore Gianluca Fasolin – come scrive l’edizione online del giornale Il Gazzettino – è morto in uno spaventoso incidente all’interno dello stabilimento Stella Maris, del quale era diventato proprietario quest’anno.

Una palma piegata dal vento, che stava tentando di raddrizzare con un trattore e l’aiuto di un operaio, gli è improvvisamente crollata addosso, uccidendolo. L’incidente è avvenuto domenica mattina, 29 maggio 2022, intorno alle sette. Fasolin aveva 52 anni, ne avrebbe compiuti 53 ad agosto.

Il lutto in Veneto

Gianluca Fasolin, titolare dello stabilimento Stella Maris (ex Europa) e noto imprenditore di Chioggia, proprietario con i fratelli anche del locale Pepe Nero, ex titolare dell’hotel Rosa Petra di Cortina (Belluno). Si tratta di una delle famiglie di imprenditori più note della città. Gianluca Fasolin lascia la moglie Marilisa e due figli. La Famiglia Fasolin, frequenta da tempo anche il Trentino e in particolare Zortea nella valle del Vanoi, dove l’imprenditore tornava di tanto in tanto nel periodo estivo. Diversi amici della zona, lo ricordano come una persona molto cordiale, vicina alla montagna.