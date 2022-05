Trento, altra tragedia in moto: perde la vita Matteo Mazzoldi 22enne di Nago

A causa del maltempo, avrebbe perso il controllo del mezzo. In dieci giorni sono morti in Trentino cinque motociclisti

Trento – Drammatico incidente domenica mattina 29 maggio sulla Gardesana Orientale, intorno alle 8.30, tra Torbole e Tempesta all’altezza della galleria in roccia. E’ morto un giovane di 22 anni di Nago, Matteo Mazzoldi.

Il centauro, era diretto a Malcesine dove lavorava in un noleggio barche, quando ha perso il controllo del mezzo, purtroppo complice il manto stradale bagnato dalla pioggia. E’ finito contro la parete rocciosa, morendo sul colpo. I rilievi affidati alla polizia stradale. Sul posto anche la polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari che non sono riusciti a salvare la giovane vita. La circolazione è temporaneamente interrotta. Grande dolore nella comunità locale per la scomparsa di un giovane molto conosciuto in zona.