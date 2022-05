Ad Ala scuolabus senza passeggeri si rovescia: morto il conducente 61enne

Potrebbe esserci un malore all’origine dell’incidente. Sul bus non c’erano bambini

Ala (Trento) – Grave incidente lunedì pomeriggio ad Ala in Trentino. Per cause in corso di accertamento, lunedì pomeriggio 30 maggio, lungo la statale della destra Adige, all’altezza del casello autostradale di Ala-Avio è avvenuto l’incidente.

A perdere la vita un uomo di 61 anni, del posto, che era alla guida di un furgone addetto al trasporto studenti. Fortunatamente a bordo non c’erano studenti. Non risultano coinvolti altri mezzi. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto, si valuta anche l’ipotesi che l’uomo possa aver avuto un malore.