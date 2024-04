Sorpreso mentre acquista droga, 40enne scappa in bici e travolge carabiniere

Un 40enne bloccato da forze dell’ordine mentre comprava droga

Trento – E’ stato fermato dai carabinieri mentre stava acquistando una dose di cocaina in via Pranzelores, a Trento. L’uomo, un 40enne di origini italiane già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di darsi alla fuga con la sua bicicletta ma, vedendosi chiusa ogni via d’uscita dalla situazione, ha investito un carabiniere. L’impatto ha provocato la caduta del 40enne, che è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e accompagnato prima presso il comando dei carabinieri e poi presso il carcere di Spini di Gardolo.

L’episodio – informa l’Arma – è avvenuto nel corso della serata di venerdì 19 aprile, durante i controlli portati avanti dalle forze dell’ordine. La donna che stava vendendo la cocaina, una 40enne residente in provincia di Trento, è stata invece deferita in stato di libertà all’autorità giudiziaria per l’episodio di spaccio a cui hanno assistito in diretta i carabinieri e gli agenti della polizia locale.

In breve

La segreteria regionale dell’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha indetto lo stato di agitazione del personale della casa circondariale di Trento per protestare contro la cronica carenza di risorse umane. L’organizzazione sindacale chiede una “urgente rideterminazione della pianta organica del personale”, che ora risulta composto di 160 unità, e una “rideterminazione della capienza ricettiva della struttura, progettata per una portata di 240 detenuti e non certamente in grado, per spazi e logistica, di ospitarne quasi 400”. Oltre a porre sul tavolo il problema del rapporto tra personale e carcerati, l’Osapp chiede anche una “maggiore interazione con l’area sanitaria.

Curioso “ritrovamento” per un volontario che partecipava alla raccolta di rifiuti Plastic Free che ha trovato quasi 700 grammi di hashish mentre stava raccogliendo rifiuti in via Papiria, all’angolo con via Brescia, nel quartiere di Piedicastello a Trento. Per la precisione l’uomo ha trovato nascosti, ma non così bene, evidentemente, 7 pezzi del peso complessivo di 694 grammi. Sul posto è arrivata la volante della Questura, che ha proceduto al sequestro a carico di ignoti della sostanza. Con i 300 grammi trovati dal cane poliziotto Jago e dall’unità cinofila della polizia, ieri, durante un controllo nella zona delle Albere – si apprende – è stato sequestrato quasi un chilo di hashish in due giorni.

Il questore di Bolzano Paolo Sartori ha disposto, nelle ultime ore, cinque fogli di via, tre avvisi orali e quattro decreti di espulsione con trasferimento ai Cpr di Milano e Gorizia. Durante controlli nel centro di Bolzano è stato individuato un cittadino gambiano di 28 anni che alla vista dei poliziotti ha tentato di ingerire alcune dosi di cocaina in singoli involucri termosaldati. E’ stato espulso come anche un cittadino marocchino di 23 anni accusato di rapina, furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Proseguono i controlli della questura in edifici abbandonati in varie zone della città diventate luoghi di ritrovo di senzatetto.