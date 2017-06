Accoglienza Profughi a Primiero, ad oggi 12 persone in Valle: lunedì 19 giugno incontro informativo in Comunità

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Comunità di Primiero ha comunicato ufficialmente in questi giorni, il numero aggiornato di profughi accolti in zona. Lunedì sera incontro informativo a Primiero

Primiero (Trento) – Primiero si conferma da sempre terra di accoglienza. La Croce rossa locale ha ricevuto comunicazione nei giorni scorsi da Cinformi Trento di 5 trasferimenti da Trento, destinati a riempire i posti disponibili negli appartamenti di Mezzano e di Fiera, dopo le recenti sostituzioni degli ultimi giorni. La situazione in Valle, rimane quindi sostanzialmente invariata rispetto agli ultimi mesi. Il programma di accoglienza prevede la seguente suddivisione in zona:

appartamento di Mezzano – 3 ragazzi (2 dal Mali, 1 dal Gambia)

appartamento di Fiera di Primiero – 2 ragazze nigeriane

La quota aggiornata di profughi accolti nel territorio è ad oggi di 12 persone: 4 ragazze e 3 maschi (appena arrivati) a MEZZANO, mentre a FIERA DI PRIMIERO 3 ragazze + 2 ragazze (appena arrivate).

Incontro informativo lunedì 19 giugno

Lunedì 19 giugno in Comunità, appuntamento informativo in collaborazione con CINFORMI Trento. Alla serata, prenderanno parte i rappresentanti di Comunità di Primiero, Croce rossa e Cinformi Trento. L’incontro si terrà lunedì 19 giugno dalle ore 20.30 in Sala Ngrelli della Comunità a Tonadico.

Proprio in questi giorni inoltre, sono state stilate alcune domande frequenti in merito al progetto di accoglienza con le risposte corrette per ogni questione di stretta attualità: dal lavoro ai rimborsi, dal soggiorno alla loro provenienza: