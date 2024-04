La ‘Cooperativa Sociale Raggio di Sole’ assume a Primiero

Posted on

I due giovani italiani, Tobias Gamper e Ian Gerstgrasser, arrestati in Thailandia per avere strappato alcune bandiere nazionali ,sono stati processati stamani. Come ha detto il senatore Svp Karl Zeller, che è in contatto con la Farnesina, i due ragazzi sono ancora sotto sorveglianza della polizia. Si sta ora predisponendo il loro trasferimento nella capitale […]