Soccorso alpino in azione sul Lagorai

Un’escursionista di Pergine Valsugana del 1979 è scivolata per un’ottantina di metri lungo un pendio di erba secca

Trento – La caduta, mentre stava scendendo lungo il sentiero poco sotto la cima del monte Cola (catena del Lagorai, Valsugana), a una quota di circa 2.100 m.s.l.m.. Nell’incidente la donna ha riportato un sospetto trauma alla caviglia, botte e contusioni. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13.40 da parte del compagno di escursione della donna.

Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale, ha chiesto l’intervento della Stazione Bassa Valsugana ed ha allertato la Stazione di Levico. Cinque soccorritori hanno raggiunto l’infortunata in circa un’ora di camminata, le hanno prestato le prime cure sanitarie e la hanno imbarellata. Dopodiché è stato fatto arrivare sul posto l’elicottero di Trentino Emergenza per procedere con il recupero. L’elisoccorso è atterrato poco distante ed ha caricato a bordo l’infortunata per poi trasferirla all’ospedale Santa Chiara di Trento.

In breve

L’elicottero di Trentino Emergenza ha recuperato in Alta Val Passiria, a 3.300 metri, un escursionista austriaco di 50 anni intrappolato in un canalone, dopo una caduta. L’allarme è scattato la sera del 19 marzo alle 18.45, ma vari tentativi da parte di tre elicotteri, uno austriaco e due altoatesini, causa il maltempo, non sono andati a buon fine. Poi altri due tentativi di Trentino Emergenza che, alle 4, è riuscito a raggiungere il ferito e portarlo all’ospedale Santa Chiara di Trento. Trentino Emergenza, con il primo volo, nel cuore della notte, ha lasciato una squadra del soccorso alpino a 2.000 metri di quota per tentare di raggiungere il ferito a piedi. Per l’austriaco un’intera notte al gelo a -9 gradi e un grande lavoro delle tre centrali d’emergenza, Alto Adige, Trentino e Tirolo. Il ferito non è in pericolo di vita.