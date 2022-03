A Montagnaga di Piné, venerdì 25 marzo veglia per la pace con la comunità ucraina

Saranno presenti i rappresentanti della comunità greco-cattolica ucraina

Trento – Veglia diocesana di preghiera per la pace in Ucraina e nel mondo, nella serata di venerdì 25 marzo al santuario mariano di Montagnaga di Piné. Anche la Chiesa di Trento raccoglie così l’invito di papa Francesco a unirsi a lui nel compiere, proprio il 25 marzo, solennità dell’Annunciazione, un atto di consacrazione dell’umanità, “specialmente – precisa Bergoglio – della Russia e dell’Ucraina, al cuore immacolato di Maria, affinché Lei, la regina della pace, ottenga al mondo la pace”.

Il Papa guiderà la preghiera alle ore 17 nella basilica di San Pietro. Nello stesso giorno, l’atto sarà compiuto a Fatima dal cardinale Konrad Krajewski come inviato di Francesco.

A Montagnaga alle ore 20, dal piazzale antistante al santuario, partirà la processione con le fiaccole fino alla Comparsa.

Alla preghiera, guidata dall’arcivescovo Lauro è invitata (così come accaduto nelle due recenti veglie per la pace in cattedrale) anche la comunità ucraina presente in Trentino e in particolare i fedeli della Chiesa greco-cattolica. All’arrivo alla Comparsa, sarà ri olta alla Madonna – nelle due lingue, italiano ed ucraino – la supplica per la pace.