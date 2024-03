Settimana nazionale per la prevenzione oncologica: appuntamento a Primiero il 23 marzo 2024 (TUTTE LE DATE)

“Uniti per la prevenzione”, questo il messaggio che LILT con i suoi volontari lancia in occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, alle istituzioni e a tutta la comunità trentina

Trento – LILT celebra ogni anno durante la terza settimana di marzo la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica per la promozione di un sano stile di vita e la protezione della salute di tutti. La Campagna di sensibilizzazione è stata istituita con Decreto del Presidente del Consiglio nel 2005 e viene realizzata da LILT in tutta Italia. La prevenzione primaria può eliminare o ridurre i fattori di rischio che possono determinare l’insorgenza del tumore e di altre gravi malattie.

Durante la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, LILT mette sempre al centro della propria Campagna il suo prodotto simbolo: l’Olio Extra Vergine d’Oliva, il cui ruolo positivo per la salute se usato come condimento principale è dimostrato da molte evidenze scientifiche.

Per maggiori dettagli: http://lilttrento.it/?pagina=82

Le iniziative nelle piazze del Trentino

Uniti per la prevenzione, Volontari e Volontarie LILT delle 9 Delegazioni provinciali saranno presenti in tutto il Trentino.

Questi gli appuntamenti:

Trento

21 marzo: via Oriola/ ang. via Oss Mazzurana 8.30-18.30

22 marzo: Ospedale S. Chiara 8.30-18

23 marzo: largo Carducci/ ang. via del Simonino 8.30-18.30

Borgo Valsugana

24 marzo: Piazza Martiri della Resistenza, 8-12

Castello Tesino

23 marzo: Via Dante, 9-12

Cavedine

23 marzo: Conad, via Don Negri 24, 9-12

Malé

24 marzo: Chiesa di S. Maria Assunta, 9-13

Pergine V.

23 marzo: Shop Center Valsugana (Poli), 10-15.30

Predazzo

24 marzo: Cassa Rurale, via Garibaldi 10, 9-13

Primiero

23 marzo: Fam Coop, Viale Piave 75, 9-12

Riva del Garda

23 marzo: Piazza delle Erbe, 10-17

Roncone

23 marzo: Teatro Alfieri, via G. Prati 4, 20.30

Rovereto

19 e 26 marzo: via Dante/ ang. via Garibaldi, 9-14

23 marzo: via Mazzini/ ang. via delle Scuole, 9-18

Tione

22 marzo: Sala via P. Gnesotti 2, 20.30

24 marzo: Chiesa S. Maria Assunta, 8-12

Vezzano

23 marzo: Coop, via Roma 45, 9-12