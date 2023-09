Controlli straordinari nel weekend sulle strade della Valsugana: 56 punti patente decurtati

I Carabinieri di Grigno e Castel Tesino nell’ultimo fine settimana hanno effettuato una serie di controlli stradali nella bassa Valsugana, attuando anche un posto di blocco sulla Ss47 in entrambi i sensi di marcia

Borgo Valsugana (Trento) – Nel corso dell’operazione – informa l’arma – sono stati sorpresi quattro automobilisti al telefono durante la guida e sono state ritirate due patenti, di cui una ad uno straniero che non aveva il titolo per guidare in Italia.

Il totale delle sanzioni comminate è pari a 3.540 euro per un complessivo di 56 punti patente decurtati.

Tutti i conducenti dei veicoli sono stati sottoposti a controlli con l’etilometro per verificare l’assenza di alcool nel sangue durante la guida. Durante i controlli sono stati sorpresi anche alcuni giovani in possesso di stupefacenti. Da una successiva perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati 150 grammi di marijuana suddivisi in vari barattoli, 60 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed una somma in banconote di piccolo taglio.

In breve

E’ stato posto sotto sequestro il trattore di proprietà di Lukas Kollmann, il 37enne residente a Castelfondo, che ha perso la vita sabato 2 settembre a Brez in Val di Non, mentre stava lavorando nei terreni di famiglia. Secondo l’Uopsal (Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria di Trento), quello che ha provocato la morte dell’uomo – che ha lasciato la moglie e due figlie – sarebbe stato un infortunio sul lavoro.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato, a 20 metri di profondità nel lago di Garda, nei pressi di Punta San Vigilio, il giovane 28enne, che si era tuffato da un’imbarcazione per fare il bagno senza più riemergere. Il corpo è stato caricato sull’imbarcazione dei volontari del Garda e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.