Sette decessi e 165 nuovi casi in Alto Adige

37 ricoveri in terapia intensiva

Bolzano – Sette decessi, 165 nuovi casi e 37 ricoveri in terapia intensiva: sono questi i dati dell’ultimo bollettino covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.397 tamponi pcr (97 positivi) e 9.958 test antigenici (68 positivi).

Nei normali reparti ospedalieri si trovano 135 pazienti covid (-6 rispetto a ieri), nelle cliniche private 129 (-5) e in terapia intensiva 34 in Alto Adige e 3 in Austria (-2). Sono 4.454 gli altoatesini in quarantena (-35).

In breve

I carabinieri subacquei di Genova hanno rinvenuto il telefono cellulare di Laura Perselli nel fiume Isarco circa 100 metri a sud di Ponte Roma a Bolzano. Il ritrovamento è avvenuto domenica mattina, quando i carabinieri avevano setacciato il fiume, anche utilizzando dei metal detector. La notizia è stata data dal programma “Mattino Cinque” su Canale 5. Il telefonino, un iPhone, era stato gettato in acqua, proprio in quel punto, da Benno Neumair la sera del 4 gennaio, come depistaggio: voleva far credere che sua madre fosse scomparsa proprio in quel punto, mentre fu lo stesso Benno, poco dopo, a gettare i cadaveri di Laura e Peter nell’Adige dal ponte di Ischia Frizzi. Il cadavere di Peter non è stato ancora trovato e per il momento le ricerche sono sospese.