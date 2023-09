Ortles, due alpinisti morti e due feriti sulla via normale

L’incidente è avvenuto domenica mattina in quota

Bolzano – Bilancio di due morti e due feriti, in seguito ad un incidente di montagna avvenuto domenica mattina sull’Ortles. La disgrazia si è verificata alle 6.20 sulla via normale, mentre la cordata era diretta verso la vetta. Un alpinista sarebbe scivolato e cadendo ha trascinato gli altri con sé. Le vittime sono un tedesco e un italiano. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e gli elicotteri di soccorso di Elisondri, Pilikan 3 e Guardia di finanza.

L’incidente si è verificato in un tratto non particolarmente difficile della via normale. Per questo motivo gli alpinisti non erano legati e procedevano lungo la salita in fila indiana. Improvvisamente uno di loro ha perso l’appiglio e nella caduta ha trascinato con se gli altri alpinisti. Il tedesco e l’italiano non hanno potuto frenare la caduta e sono precipitati lungo il pendio morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti con tre elicotteri gli uomini del soccorso alpino di Solda, coordinati da Olaf Reinstadler. Hanno prima recuperato i due feriti e poi le due salme che sono state trasportate a valle.

In breve

Un crollo di roccia si è verificato tra le 9 e le 10 di questa mattina dalle Punte di Campiglio, in zona cima Tosa, nel Gruppo delle Dolomiti di Brenta occidentale. Il fenomeno non ha coinvolto persone, come appurato anche dai sopralluoghi effettuati in elicottero, e avrebbe come causa probabile lo scioglimento del permafrost in alta quota. Così la Provincia di Trento in una nota. Giovedì una frana di sassi si era invece staccata nel primo pomeriggio dal Sassolungo, in val Gardena. Mentre nei giorni precedenti uno smottamento si era registrato anche nel Bellunese.

Grande spavento nel pomeriggio di sabato 2 settembre per una famiglia a Volano. Mamma, papà e bimbo in bicicletta (il piccolo di due anni trasportato dal padre sul seggiolino posteriore) stavano percorrendo il sottopassaggio nord del paese. Si sono trovati di fronte un’automobile che ha travolto la biciletta con padre e figlio. Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti al Santa Maria del Carmine di Rovereto, fortunatamente nessuno dei due è in pericolo di vita.