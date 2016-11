Selfie e sms solidali per gli studenti colpiti terremoto – le iniziative ‘social’ delle Regioni Veneto e Puglia

Il gemellaggio culturale tra le due regioni è iniziato con l’edizione scorsa di Job&Orienta

Verona - “Dona un sms al 45500 e scrivi un tuo messaggio per gli studenti colpiti dal terremoto del Centro Italia”. “Scatta un selfie con il tuo pensiero”. “Condividi post e foto della tua esperienza con noi”. È l’invito ‘social’ che le regioni Veneto e Puglia rivolgono agli studenti che da oggi sino a sabato affollano gli stand di Job&Orienta, il salone dell’orientamento, formazione e lavoro che si inaugura oggi in Fiera a Verona.

Veneto e Puglia, gemellate dall’edizione scorsa di Job&Orienta in un paterniariato di collaborazione e scambi su scuola, formazione e lavoro, si presentano a Verona con uno stand unico, che mette in vetrina particolarità ed eccellenze dei due sistemi scolastico-formativi, prodotti e piatti tipici sfornati dalle rispettive scuole di ristorazione, e progetti comuni nati in un anno di interscambi su fabbisogni ed esperienze formative.

“Abbiamo voluto trasformare in un ‘social corner’ lo stand istituzionale delle due regioni al salone nazionale dedicato alla scuola e alla formazione– ha dichiarato l’assessore all’Istruzione e Formazione della regione veneto, Elena Donazzan, inaugurando insieme all’omologo pugliese Sebastiano Leo lo spazio espositivo delle due regioni – Job&Orienta si rivolge prima di tutto ai giovani, veri protagonisti della costruzione del loro futuro. Li invitiamo a raccontarsi e a raccontare le loro esperienze e aspirazioni con il linguaggio immediato dei selfie e dei social media. E chiediamo loro di rivolgere un pensiero ai loro coetanei delle aree colpite del sisma del Centro Italia che in questi giorni stanno riprendendo l’attività scolastica, pur tra mille difficoltà. Un sms al numero solidale della Protezione Civile 45500 e un messaggio condiviso su Whatsapp al 346-1365877 faranno sentire ai ragazzi dell’Umbria e delle Marche il calore e la vicinanza di nuovi amici, del Nord e del Sud”.