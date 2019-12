Segretari comunali: giro di vite in Consiglio regionale, più potere ai Sindaci

Seduta con non poche sorprese in Consiglio regionale

Trento/Bolzano – Non sono mancati i colpi di scena in aula. Prima un emendamento dell’Svp per liquidare agli ex consiglieri gli arretrati delle rivalutazioni Istat congelate da otto anni.

Successivamente un emendamento notturno, firmato dalla Lega del Trentino e valido solo in provincia di Trento, che rivoluziona il mondo dei segretari.

Il dispositivo approvato grazie all’appoggio dell’Svp, introduce l’albo dei segretari comunali a cui i sindaci potranno attingere per nominare il proprio funzionario di fiducia per una intera consiliatura.

Dal consiglio regionale è arrivato anche il via libera al bilancio, ma non sono mancate le polemiche tra minoranza e maggioranza. In particolare sulle nuove disposizioni che interesseranno i nuovi segretari comunali, mentre chi presta già servizio non sarà interessato dalle novità.

Il dispositivo — valido solo per la provincia di Trento — modifica la norma dedicata ai segretari comunali che d’ora in poi verranno scelti dai sindaci per codificare così un rapporto fiduciario che proseguirà per cinque anni.

I nuovi segretari non saranno più scelti mediante concorso pubblico per titoli, bensì dopo la nomina fatta dal consiglio comunale — su proposta del sindaco — tra coloro che saranno iscritti in un apposito albo. Un disegno di legge che, al netto di qualche diversità, era stato presentato a marzo dal Patt. Ieri il blitz attraverso un emendamento, senza seguire l’iter istituzionale in commissione, e votato anche dall’Svp.

“Follia istituzionale” ha evidenziato tra gli altri il consigliere Filippo Degasperi (M5S). Critici anche Tonini e Rossi. Mentre per il governatore trentino Maurizio Fugatti: “L’emendamento approvato metterà gli amministratori locali nella condizione di operare al meglio — dice — da tempo il tema era al centro della discussione politica, segno che la materia andava riformata, passando per la qualificazione ulteriore di una figura di estrema importanza”.

