Primiero, Scuola aperta online per Comprensivo ed Enaip: sabato 16 gennaio dalle 14 alle 18

Aprirà il pomeriggio l’Istituto comprensivo di Primiero dalle 14 alle 16, mentre dalle 16 alle 18, il Cfp Enaip Primiero presenterà poi i propri percorsi triennali

Primiero (Trento) – E’ previsto per sabato 16 gennaio l’Istituto Comprensivo e il Centro di Formazione Professionale Enaip di Primiero organizzano il loro secondo appuntamento di Scuola aperta, che, data l’emergenza Covid ancora in corso, si terrà sempre nella nuova veste dell’incontro online via Google Meet.

Aprirà il pomeriggio l’IC Primiero, che, dalle 14 alle 16, illustrerà i propri percorsi quinquennali di Liceo Scientifico Scienze Applicate, Biennio Tecnico Tecnologico e Istituto Tecnico Tecnologico “Costruzioni, Ambiente e Territorio” e Istituto Tecnico Economico, con indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Turistico”.

Dalle 16 alle 18, il CFP ENAIP Primiero presenterà poi i propri percorsi triennali di Operatore Meccanico, Operatore di Gastronomia e Arte Bianca, Operatore dell’Accoglienza e dell’Ospitalità.

L’iniziativa vuole offrire ai futuri studenti e alle loro famiglie l'opportunità di conoscere più approfonditamente l’offerta formativa dei due Istituti, le caratteristiche dei loro diversi corsi e i rispettivi progetti didattici, ma anche di

confrontarsi direttamente con Dirigenza e corpo docente e con l’esperienza diretta di alcuni ex alunni.

Gli interessati potranno accedere agli incontri in due semplici modalità: cliccando direttamente sui link riportati sui siti web dei due Istituti (www.scuoleprimiero.it e www.enaiptrentino.it), oppure contattando le rispettive Segreterie: IC Primiero tel. 0439.62435 – segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it. Cfp Enaip Primiero tel. 0439.762057 – cfp.primiero@enaip.tn.it).

I due Istituti di Primiero

Istituto Superiore di Primiero

Indirizzi: Liceo Scientifico Scienze applicate, Istituto Tecnico Economico (ind. Finanza e marketing e Turistico) e Istituto Tecnico Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Iscritti: 267, oltre un terzo dei quali proveniente da Arsiè, Gosaldo, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Seren del Grappa, Sovramonte.

Mobilità internazionale: quest’anno 1 alunno frequenta la classe IV all’estero (Austria).

Peculiarità: scambi e settimane linguistiche al III e IV anno (compatibilmente con la situazione sanitaria), certificazioni linguistiche, attività scientifiche in laboratorio, percorsi CLIL di Educazione civica e alla cittadinanza, partecipazioni ad iniziative culturali in collaborazione con istituzioni locali e nazionali (tra cui: Comunità e Comuni di Primiero, APT e Biblioteche locali, Federazione Trentina della Cooperazione, FAI, CRI, Forze dell’ordine). L’Istituto è inoltre Test center ECDL accreditato ed è stato più volte premiato come “Scuola più sportiva della Provincia”.

CFP ENAIP Primiero

Indirizzi: Industria e Artigianato (Operatore Meccanico), Alberghiero e Ristorazione (Operatore di Gastronomia e Arte Bianca; Operatore di Accoglienza e Ospitalità), Apprendistato duale di Tecnico di Gastronomia e Arte Bianca e di Tecnico di Accoglienza e Ospitalità.

Iscritti: 73 studenti provenienti dalla Valle di Primiero e dai comuni di Arsiè, Feltre, Lamon e Fonzaso.

Peculiarità: esperienze lavorative in aziende del territorio, tirocini nel secondo e terzo anno, tirocini estivi, AutoCAD, laboratorio di robotica educativa, certificazioni linguistiche, visite in azienda, educazione alla salute, educazione ambientale, educazione alla cittadinanza attiva, accoglienza, inclusione, orientamento personalizzato, rapporto costante con le famiglie, azioni di contrasto all’abbandono scolastico.