Ritrovata senza vita la donna scomparsa da Santa Giustina

Antonietta De Boni era uscita di casa a piedi domenica 6 alle 11. Poco dopo mezzogiorno il ritrovamento del corpo nel Piave dove si erano concentrate le ricerche dei soccorritori

NordEst – È stata trovata senza vita nel primo pomeriggio di lunedì 6 maggio, Antonietta De Boni, la donna di 65 anni di Santa Giustina scomparsa da domenica mattina. Le ricerche erano in corso dalla sera, dopo che la donna si era allontanata a piedi dalla propria abitazione senza più fare ritorno. Le ricerche si sono concentrate nelle ultime ore lungo le rive del Piave, fiume in cui è stato ritrovato il corpo privo di vita della signora Antonietta. Da domenica si sono mobilitati il Soccorso alpino di Feltre assieme al Gruppo forre, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, i cani molecolari.

In breve

Gosaldo, chiusa la stazione dei carabinieri. La competenza sul territorio passa alla stazione dell’Arma di Agordo. Previsto temporaneamente un recapito una volta a settimana per raccogliere le denunce.

Rio Grande do Sul devastato da un’inondazione, l’Abm scrive a Zaia. L’Associazione Bellunesi nel Mondo e Unaie invitano la Regione del Veneto ad aprire un conto corrente per le comunità di discendenti veneti colpite dalla tragica inondazione dei giorni scorsi. Lo Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, è stato devastato da un’inondazione di proporzioni catastrofiche. Questo stato brasiliano è una terra ricca di storia e cultura, con un legame profondo con l’Italia, in particolare con la regione del Veneto. È la patria dell’80% della comunità discendente veneta all’estero, conosciuta affettuosamente come la “Ottava provincia veneta”. Tuttavia, il Rio Grande do Sul si trova ora ad affrontare una crisi senza precedenti.