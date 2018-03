Scosse di terremoto a NordEst, dal Grappa a Possagno fino a Baselga di Pinè: a Seren evacuata una scuola

Connect on Linked in

La terra ha tremato mercoledì mattina nel NordEst: in Veneto a Possagno e Borso del Grappa , ma anche in Trentino in zona Baselga di Pinè

NordEst – Tre le scosse di terremoto registrate durante la giornata nel Triveneto.

La prima si è registrata verso le 4.30 di mercoledì mattina in zona Borso del Grappa nel Trevigiano, senza particolari problemi.

La seconda scossa

E’ stata registrata alle 9.36 con epicentro a Possagno, in provincia di Treviso. Il terremoto è stato avvertito nel Trevigiano e nel Bassanese. Anche nel Bellunese il terremoto si è fatto sentire. In particolare a Seren del Grappa, nel Feltrino, è stata evacuata una scuola. I Vigili del Fuoco hanno controllato la struttura e dopo le verifiche gli studenti sono stati fatti rientrare.

In alcuni comuni del territorio di Asolo i vigili del fuoco si sono limitati ad un confronto con i tecnici comunali e non si registrano danni a strutture. A titolo precauzionale l’attività in varie scuole ed in alcuni uffici pubblici è stata interrotta per alcuni minuti in mattinata.

La lieve scossa in Trentino

Alle 12:33:17 lieve scossa anche in Trentino con epicentro in zona Baselga di Pinè.