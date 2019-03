Strepitosa Trentino Volley: vince a Istanbul la Coppa CEV

Print This Post

Squadra di Lorenzetti conquista unico trofeo che ancora mancava

NordEst – La 19/a stagione di attività della storia del Trentino Volley assume una dimensione ancora più internazionale. Dopo il Mondiale per Club vinto a Czestochowa lo scorso 2 dicembre, il club gialloblù martedì sera in Turchia si è assicurato anche la Coppa Cev, equivalente pallavolistico dell’Europa League del calcio, unico trofeo che ancora mancava nella bacheca societaria.

La conquista del trofeo continentale, secondo per importanza solo alla Champions League, consente alla Trentino Itas di tornare ad iscrivere il proprio nome negli albi d’oro delle coppe europee a distanza di otto anni dall’ultima volta (Coppa Campioni a Bolzano, nel 2011) e di festeggiare il 18/o titolo assoluto, il secondo dell’annata 2018/19. La squadra di Lorenzetti alla Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul ha completato l’opera già ottimamente avviata una settimana fa a Trento, assicurandosi anche la gara di ritorno della Finale in casa del Galatasaray per 3-2 (22-25, 21-25, 25-16, 25-16, 15-5).