Scontro tra auto e camion in Val di Non: muore il 64enne Paolo Gabardi

Il pensionato 64enne di Romeno coinvolto nella mattinata di venerdì 9 febbraio in un grave incidente stradale sulla diramazione della statale 43 della Val di Non, nel tratto tra gli abitati di Sanzeno e Dermulo. Grave incidente anche a Sarca venerdì pomeriggio

Trento – Un uomo di 64 anni, Paolo Gabardi, è deceduto venerdì in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto nel Comune di Predaia, in Val di Non. L’uomo è deceduto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate. Dalle prime ricostruzioni, il 64enne, alla guida di un automobile, si è scontrato contro un camion sulla Ss43 dir, nei pressi dell’abitato di Dermulo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto, assieme al personale di Trentino emergenza, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari della zona e i carabinieri della compagnia di Cles, a cui sono affidati i rilievi. Il 64enne è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento con l’elicottero sanitario, dove è deceduto.

Investimento a Sarche

Una donna e un bambino di circa 10 anni sono stati investiti venerdì pomeriggio, mentre attraversavano la statale 45 dis della Gardesana Occidentale a Sarche, davanti alla chiesa del paese. I due, entrambi del posto, non hanno mai perso conoscenza. Sono stati trasferiti al Santa Chiara di Trento.