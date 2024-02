Incidente mortale sulla Mebo a Lana: muore un uomo di 33 anni residente in Toscana

Tragico incidente stradale sulla corsia nord del MeBo all’uscita di Lana/Postal, dove una persona alla guida di una macchina ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail

Bolzano – A causa del violento impatto il conducente dell’auto è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato necessario liberarlo con l’ausilio del kit idraulico. Nonostante la velocità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, la persona non ce l’ha fatta e purtroppo è deceduta.

I vigili dle fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e il recupero della macchina. Hanno operato i voontari di Lana, il soccorso sanitario locale e le forze dell’ordine per stabilire la dinamica dell’incidente.