Sciopero trasporti locali, venerdì nero in tutta Italia il 16 settembre 2022

Posted on

110 i decessi avvenuti negli ospedali, 62 nelle case di riposo. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 47, oltre ad altri 9 che si trovano in reparti di terapia intensiva in Austria e Germania Bolzano – Cresce ancora il numero dei decessi legati a Covid-19 in Alto Adige: nelle ultime 24 ore, come riferisce […]