Accoglienza profughi: porte aperte alla “Residenza Fersina” a Trento

Domenica 9 ottobre, nell’ambito della “Settimana dell’Accoglienza” i profughi incontreranno la popolazione

Trento – Un’occasione per la comunità di conoscere “da dentro” il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Trentino, ma non solo. Un’opportunità – nell’ambito della “Settimana dell’Accoglienza” – per dialogare con i profughi, ascoltare le loro storie e apprendere la loro cultura.

Domenica 9 ottobre 2016, nel pomeriggio (a partire dalle ore 15.30) e fino a tarda sera (ore 23) la Residenza Fersina di Via al Desèrt a Trento aprirà le porte a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino e approfondire il tema dei richiedenti protezione internazionale. L’iniziativa, intitolata “Dentro l’accoglienza: i profughi incontrano la comunità”, è organizzata dal Cinformi e dalla cooperativa Kaleidoscopio in collaborazione con Atas onlus, Centro Astalli Trento, Croce Rossa – comitato provinciale di Trento, cooperative Città aperta, Nircoop, Punto d’approdo e Samuele e associazioni Fili e Il Gioco degli Specchi.

Il programma prenderà il via alle 15.30 con un ventaglio di attività dal titolo “A tu per tu con i ragazzi accolti”; vi saranno laboratori di artigianato, tandem linguistici, esibizioni teatrali, esposizioni artistiche, mostre e giochi. Alle 18.00 è in programma la tavola rotonda “Dentro l’accoglienza” con racconti e testimonianze; interverranno l’assessore provinciale alla salute e politiche sociali Luca Zeni, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Trento Mariachiara Franzoia, l’assessore all’istruzione, pari opportunità e servizi alla persona del Comune di Baselga di Pinè Giuliana Sighel e i richiedenti protezione internazionale.

Alle 19 vi sarà un momento conviviale con un buffet etnico, cui seguiranno, a partire dalle 20.30, musiche dal Trentino e dal mondo con i canti dell’emigrazione del Coro Bella Ciao e le performance dei migranti accolti.