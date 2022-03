Violento frontale tra passo Rolle e Paneveggio: 2 feriti lievi trasferiti a Cavalese

Incidente stradale con due vetture coinvolte lunedì mattina. Intervento dei vigili dle fuoco di San Martino di Castrozza

San Martino di Castrozza (Trento) – Vigili dle fuoco di San Martino di Castrozza mobilitati lunedì mattina alle 7:30 da un collega che transitava in zona, tra passo Rolle e Paneveggio.

Due veicoli si sono scontrati violentemente per cause da accertare, da parte dei carabinieri. Impatto frontale importante, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti delle vetture. I due conducenti, sono stati comunque trasferiti all’ospedale di Cavalese per gli accertamenti del caso. Dopo i primi soccorsi, con il supporto del 118, i vigili dle fuoco hanno messo in sicurezza la strada, gestito e ripristinato la viabilità.

In breve

Dopo i socorsi dei giorni scorsi, domenica pomeriggio elicottero nuovamente in zona Tognola a San Martino di Castrozza. L’equipe medica ha prestato le prime cure ad uno sciatore, dopo l’intervento del servizio piste. In zona hanno operato anche i vigili del fuoco per il supporto all’atterraggio.