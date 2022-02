Novavax e 4^ dose fragili: prenotazioni al via in Trentino. Nel Bellunese accesso libero domenica 6 marzo

Vacinazioni Novavax a Trento e Belluno

Trento/Belluno – Dalle ore 12 di martedì 1° marzo sarà possibile scegliere di essere immunizzati con il vaccino Novavax in Trentino, l’ultimo vaccino arrivato nei magazzini di Apss. In aggiunta alla programmazione delle somministrazioni con i vaccini Pfizer e Moderna, chi lo vorrà potrà scegliere le sedute con Novavax accedendo al Cup-online di Apss. Dalla stessa data le persone fragili immunodepresse potranno prenotare il richiamo del ciclo vaccinale primario di tre dosi (quarta dose). Come per le somministrazioni precedenti i circa 5.500 aventi diritto riceveranno un sms di invito alla prenotazione da effettuare al Cup-online.

I nati dal 2004 in poi, potranno prenotare la vaccinazione con Novavax al Cup-online (https://cup.apss.tn.it). I vaccini disponibili sono circa 9mila; il vaccino verrà utilizzato solo per il ciclo primario e non per i richiami booster.

Prenotando la prima dose verrà automaticamente fissato anche l’appuntamento per effettuare la seconda dose, a distanza di 21 giorni, con la stessa tipologia di vaccino. Per garantire la copertura e l’efficacia del vaccino è importante rispettare le tempistiche di somministrazione delle due dosi.

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali ricordiamo come sempre di presentarsi puntuali (non più di cinque minuti prima), con la tessera sanitaria e i moduli per la vaccinazione (consenso e scheda anamnestica) già compilati (https://bit.ly/3aUwBCX). In prossimità della data degli appuntamenti sarà inviato un sms di promemoria del giorno e ora della vaccinazione.

Le vaccinazioni nel Bellunese

La Farmacia centrale dell’ulss Dolomiti ha ricevuto ieri le prime 3.500 dosi di vaccino Nuvaxovid, prodotto della ditta Novavax. Si tratta di un vaccino atteso da numerose persone non ancora vaccinate per covid, preparato con tecnologia “tradizionale” (proteine ricombinanti) , tecnologia già usata da anni per produrre alcuni vaccini a grande diffusione (anti pertosse, anti epatite B, anti HPV).

Il ciclo vaccinale primario prevede due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra e consente di ottenere il green pass. Per accedere alla vaccinazione sono disponibili ampi spazi prenotabili presso tutti i centri vaccinali attivi (Palaskating Sedico, drive in Tai di Cadore, drive in Agordo, Centro prelievi Feltre, drive in vaccinale san Gervasio- ospedale di Belluno).

L’ulss Dolomiti ha inviato un Sms invito a tutte le persone non vaccinate e non colpite da covid negli ultimi 90 giorni offrendo, oltre alla prenotazione, Accesso libero domenica prossima, 6 marzo, presso il Palaskating di Sedico dalle 10.00 alle 18.00.