Dolomiti Meteo: da mercoledì altri temporali, grandinate e temperature in calo

Cambia lo scenario meteo climatico sul nostro Paese e come spesso avviene nei mesi più caldi, lo farà sotto il segno di temporali, grandinate e di un inevitabile calo delle temperature

NordEst – Nei prossimi giorni l’atmosfera assumerà connotati sicuramente diversi rispetto a quelli degli ultimi giorni, governati dal robusto anticiclone africano Scipione, responsabile della seconda e più intensa ondata di caldo della stagione. Su scala generale troviamo una vasta area di bassa pressione collocata sull’Europa centro-settentrionale i cui effetti cominciano a farsi sentire anche alle nostre latitudini, sotto forma di spifferi più freschi e via via sempre più invadenti. Nei prossimi giorni si andrà anche a formare una fresca circolazione ciclonica che dalle regioni adriatiche del Nord scivolerà verso quelle del Centro-Sud.

Brusco cambio tra mercoledì e giovedì

La giornata di Mercoledì 8 si aprirà con un’atmosfera tutto sommato tranquilla, salvo per la presenza di nubi sparse e per un contesto già decisamente più fresco al Nord e su parte del Centro. Verso la tarda serata il tempo tenderà a peggiorare più fortemente sul Triveneto, dove si innescheranno dei temporali.

Sarà questo il preludio ad un Giovedì 9 all’insegna di un’atmosfera non solo ancora più fresca, ma anche assai temporalesca per le regioni di Nordest, per gran parte del Centro e per l’area adriatica del Sud a causa della formazione di un vortice ciclonico che proprio dalle regioni nord-orientali inizierà a muovere il suo baricentro verso quelle centrali adriatiche. Il resto del Sud resterà ancora in attesa, ma sarà solamente questione di ore in quanto nel corso di Venerdì 10 i sistemi temporaleschi alimentati dal vortice muoveranno il loro raggio d’azione proprio verso le regioni meridionali coinvolgendo però ancora quelle adriatiche del Centro. Andrà invece via via migliorando il meteo al Nord sotto la spinta di un’alta pressione nuovamente pronta ad invadere il Bel Paese. Cosa che accadrà per tutti, salvo sorprese al momento inimmaginabili, nel corso del prossimo weekend.