Schianto a Saone: muore Federico Facchini il giorno prima del suo ventesimo compleanno

Comunità locale in lutto per la tragedia. Feriti anche un altro ragazzo e il guidatore del camion

Saone (Trento) – Drammatico incidente venerdì pomeriggio a Saone in Trentino. Ha perso la vita nello scontro frontale fra un piccolo camion e un Tir, il giovane Federico Facchini, che avrebbe compiuto 20 anni il 30 marzo. Ferito il collega 17enne che si trovava con lui sul mezzo, che trasportava materiale edile.

I feriti

Il giovane è stato trasportato in elicottero in all’ospedale Santa Chiara di Trento. Avrebbe delle fratture ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Si tratta di uno studente che stava compiendo uno stage lavorativo. Accompagnato in ospedale a Tione il guidatore del Tir, un uomo di 49 anni. Sul posto i carabinieri e la polizia locale di Tione che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Federico Facchini era alla guida di un piccolo camion dell’azienda per cui lavorava. Indagini in corso sulla dinamica del tragico impatto.

Il dolore della comunità

Il comune di Sella Giudicarie in valle del Chiese, dove abitava Federico Facchini, ha decretato il lutto in seguito al tragico incidente.

In breve

Un automobilista di 58 anni di Villa Lagarina, è uscito di strada a San Cristoforo, frazione di Pergine Valsugana nei pressi del lago di Caldonazzo. Per cause in via di accertamento, il guidatore ha perso il controllo della sua Opel Corsa, andando a sbattere sul muro di una casa. Estratto dai rottami dell’utilitaria, è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Esplosione intorno alle 5 di venerdì 29 marzo in un’abitazione privata a Montevaccino, sulla collina nord di Trento. E’ rimasto ferito gravemente un 36enne di origine ucraina, per cause in corso di accertamento, non si esclude una fuga di gas. Nessun altro abitante della casa è rimasto coinvolto. Sul posto i sanitari, che hanno trasportato il ferito al Santa Chiara e i vigili del fuoco di Trento e di Cognola.