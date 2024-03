Primiero, donna cade da cavallo e viene urtata dall’animale: 44enne trasferita a Belluno

Dopo la caduta, l’animale, forse spaventato, avrebbe urtato la quarantenne. Trasferita a Belluno in ambulanza con varie lesioni traumatiche

Primiero (Trento) – Grave incidente giovedì mattina alle 10 a Primiero. Per cause in corso di accertamento, una quarantenne del posto, mentre stava cavalcando un cavallo, in un noto agritur di Tonadico, sarebbe caduta a terra e l’animale l’avrebbe urtata. Immediati sono scattati i soccorsi da parte dei sanitari locali.

La donna – conferma la Centrale di Trentino Emergenza – è stata portata all’ospedale di Belluno in ambulanza dove si trova ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe grave. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per le verifiche del caso.