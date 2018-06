Schenèr, ancora un incidente martedì sera, schianto tra due auto: 7 feriti e molti disagi

Connect on Linked in

Nuovo incidente martedì sera, sulla strada dello Schenèr, diversi i feriti non gravi

Imèr (Trento) – La strada resa viscida dal maltempo delle ultime ore, potrebbe essere tra le cause dell’incidente avvenuto martedì sera verso le 18, nella galleria “Sass Taià” di Imèr, sul versante primierotto dello Schenèr, la strada che collega Trentino e Bellunese.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Imèr, una jeep diretta a San Martino di Castrozza si è scontrata con una Polo che viaggiava in direzione Feltre.

Nello schianto tra i due mezzi, sono rimaste ferite 7 persone, tutte trasferite con 3 ambulanze – secondo quanto comunica la Centrale del 118 di Trento – al vicino ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Nessuno di loro sarebbe in pericolo.

Il traffico è stato regolato in zona dai Vigili del fuoco di Imèr, che hanno dovuto operare diverse ore per permettere i rilievi di legge e il successivo recupero delle vetture incidentate.

Nel pomeriggio un altro incidente meno grave, si era verificato anche in zona Moline, sul versante bellunese.

Nei giorni scorsi, altri disagi al traffico lungo lo Schenèr per lo schianto di un furgone, fortunatamente senza gravi conseguenze, anche in questo caso. Nei giorni precedenti, anche una giovane primierotta si era schiantata con la sua auto in zona Sovramonte.

L’invito è a prestare particolare attenzione al tratto di strada dello Schenèr, che collega Primiero al Feltrino, in questi giorni di maltempo, con la strada resa viscida dalla pioggia.