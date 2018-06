Vigili del fuoco di Imèr mobilitati sabato mattina lungo lo Schenèr

Connect on Linked in

Incidente senza gravi conseguenze

Imèr (Trento) – Qualche rallentamento al traffico, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per l’incidente avvenuto sabato mattina lungo lo Schenèr, sul versante trentino, nel comune di Imèr.

Sul posto hanno operato i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e i Vigili del fuoco di Imèr per ripulire la carreggiata dopo lo schianto, ma soprattuo per regolare il traffico in zona, particolarmente intenso in mattinata.

Sabato sera intervento anche dei Vigili del fuoco di Primiero poco prima delle 22 per pulizia sede stradale.