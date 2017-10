Scatta l’ora solare, tra sabato e domenica lancette indietro di un’ora

Connect on Linked in

Torna l’ora solare: le lancette dovranno essere portate indietro di un’ora, dalle 3 alle 2 nella notte tra sabato 28 e domenica 29

NordEst – La buona notizia è che si dorme un’ora in più. Quella cattiva, invece, è che di sera farà buio prima: con il cambio dell’ora, di mattina ci sarà più luce ma il sole tramonterà prima.

In Italia l’ora legale è in vigore dal 1966 in linea con altri paesi dell’Unione Europea. In precedenza era stata usata per la prima volta nel 1916. Dopo essere stata abolita e riconfermata diverse volte, è stata definitivamente adottata dal nostro Paese con una legge del 1965, in un periodo in cui il fabbisogno energetico aumentava di continuo.

Il primo a proporre di introdurre l’ora legale per risparmiare energia è stato Benjamin Franklin nel 1784 ma la prima diffusione su larga scala si è avuta solo nel 1916 in Inghilterra quando la Camera dei Comuni di Londra ha dato il via libera al British Summer Time. L’ora legale resterà in vigore fino al 25 marzo.