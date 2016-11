Tragico incidente sul lavoro in Valsugana: muore giovane di 22 anni

E’ deceduto all’alba di venerdì un giovane di 22 anni che lavorava in una azienda della zona

Valsugana (Trento) - E’ morto questa mattina all’ospedale S.Chiara di Trento un operaio rimasto schiacciato ieri sera alla Xlam Dolomiti di Castelnuovo, in Valsugana, mentre era intento a spostare i pesanti pannelli per costruzione in legno dalla postazione della gru a carro-ponte. La vittima è Stefano Colleoni, 22 anni residente a Roncegno.

Per cause ancora in corso di accertamento, il blocco dei pannelli del peso di 3 tonnellate, urtando pareti e pavimento ha investito l’operaio spingendolo e schiacciandolo contro i nastri trasportatori. Immediatamente soccorso dal personale del ’118′ e trasportato in elicottero S. Chiara di Trento, il giovane è rimasto in prognosi riservata tutta la notte ed è morto verso le 9 di questa mattina per il diffuso politrauma subìto.

Gli accertamenti sono stati condotti dal Servizio lavoro della Provincia di Trento e dai carabinieri della stazione e del radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana.