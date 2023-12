Apt San Martino: la cooperativa locale cancella il limite dei mandati per gli amministratori

L’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci ApT ha visto la partecipazione di 134 soci, tra presenti (78) e deleghe (56). La seduta è stata presieduta eccezionalmente dal vicepresidente Duilio Boninsegna che ha gestito l’incontro in virtù dell’impossibilità del presidente Antonio Stompanato di partecipare. Ischia e Primiero verso il gemellaggio

Primiero (Trento) – L’assemblea, prevedeva nella sua parte straordinaria la discussione e la successiva votazione di importanti modifiche allo Statuto, la cui ultima revisione risaliva al 2018 e la cui bozza era stata approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione a novembre 2023. Le modifiche sono state lette ai presenti dal notaio dott. Reina, che ha fornito per ogni punto una breve spiegazione a favore dell’assemblea.

Il confronto sullo statuto

In merito a queste dinamiche si sono susseguiti infatti più interventi degli associati, anche in rappresentanza di diverse categorie, che hanno chiesto ulteriori delucidazioni ed espresso il proprio parere a riguardo. In molti hanno espresso anche contrarietà alle modifiche proposte. L’Assemblea ha approvato a pacchetto le stesse modifiche proposte all’unanimità dal cda, con 106 voti favorevoli, 6 astenuti e 21 contrari.

Ischia e Primiero verso il gemellaggio

La serata è poi proseguita nella sua parte Ordinaria con la consueta relazione del presidente Antonio Stompanato, collegato da remoto, che, dopo i ringraziamenti di rito, ha concentrato il suo intervento su alcuni argomenti chiave in vista dell’inverno. In particolare ha tracciato un bilancio della positiva stagione estiva 2023 che ha visto ApT in prima linea su numerosi fronti, auspicando un altrettanto buona stagione invernale ricca di proposte e iniziative, tra cui alcuni meeting importanti.

Stompanato si è poi concentrato su alcuni temi che ApT sta portando avanti da tempo, come il progetto Verso un Turismo Sostenibile e il gemellaggio ormai ufficiale tra il comune di Primiero San Martino di Castrozza e Ischia, presupposto dal quale partire per lo sviluppo di azioni reciproche di valorizzazione dei territori a fini turistici. L’Assemblea è proseguita con il consueto intervento del direttore di ApT Manuel Corso che ha illustrato programmazione strategica e progettualità future. La presentazione si è chiusa con l’illustrazione e l’approvazione all’unanimità del bilancio preventivo 2024.