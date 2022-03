Scambio di persona per avere la patente, 70 denunciati

Posted on

PROGRAMMA VENERDÌ 29 GIUGNO Ore 10.00 Apertura mostra “Il villaggio dei Masi di Imèr dal 1700 al 1900… 200 anni di storia” presso la Scuola Elementare di Imèr Ore 18.00 Santa Messa per i Santi Patroni Pietro e Paolo Ore 20.00 Apertura Luna Park in zona sportiva, autoscontro, gonfiabili, giostre per i più piccoli Ore 21.00 […]