Covid: quinto giorno senza decessi in Alto Adige

Accertati 527 nuovi casi positivi, ricoveri in calo

Bolzano – Per il quinto giorno consecutivo non vengono segnalati decessi dovuti al Covid-19 in Alto Adige. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria resta fermo, quindi, a 1.413.

I laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore hanno accertato 527 nuovi casi positivi: di questi, 17 sono stati rilevati sulla base di 529 tamponi pacr (120 dei quali nuovi test) e 510 sulla base di 5.391 test antigenici. I pazienti Covid-19 ricoverati sono uno in terapia intensiva (uno in meno rispetto ad ieri) e 65 in area medica (sei in meno).

Altri 67 pazienti sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (dato aggiornato al 28 febbraio) ed 8 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 5.697 (62 in meno), mentre i guariti sono 561 per un total edi 184.477.