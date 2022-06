Buon Compleanno al ‘Trofeo San Vittore’ di atletica: 50 anni di sport a Primiero (PROGRAMMA)

Il Trofeo ‘San Vittore’ raggiunge quest’anno il prestigioso traguardo delle 50 edizioni

Primiero (Trento) – Il prossimo 12 giugno, la classica della corsa su strada organizzata dall’Us Primiero in collaborazione con l’Associazione Tonadighi Strighi, festeggerà la sua 50^ edizione.

Tante le novità messe in campo dagli organizzatori per celebrare al meglio l’occasione a partire dal percorso che, come nelle primissime edizioni degli anni settanta, vedrà il passaggio dei concorrenti delle categorie senior sulla salita che porta alla chiesetta di San Vittore. Non solo novità sul percorso ma anche eventi collaterali, con la mostra fotografica di tutte le edizioni passate che sarà allestita sul campo gara.

Il programma prevede la partenza delle categorie senior alle 9.45 ed a seguire le categorie giovanili partendo dagli junior e allievi, per poi passare ai cadetti ed ai ragazzi. A livello giovanile, anche quest’anno la gara sarà inserita nel circuito Grand Prix Giovani insieme ad altre classiche della corsa su strada del Triveneto e sono attesi al via alcuni tra i più promettenti atleti del panorama nazionale.