LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Quando sarà sistemata la pavimentazione stradale in zona Ronco ‘Gasperi’?

Inviate le vostre segnalazioni dai comuni del territorio. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Ronco (Trento) – La nostra lettrice Margherita ci invia le foto della strada dissestata in zona Ronco ‘Gasperi’. Il problema della viabilità è certamente molto attuale in tutte le frazioni del Vanoi: da Zortea alla zona artigianale di Canal San Bovo così come a Ronco, in alcune aree in seguito a diversi cantieri, terminati da qualche mese.

“Invio le foto – ci scrive Margherita – per documentare lo stato a dir poco disastrato della strada comunale di Ronco, che dalla statale porta fino alla via Gasperi. Il manto stradale è molto rovinato e vi sono numerose buche, molto pericolose sia per le auto, che per le persone che ci camminano o per i bambini che ci passano in bicicletta”.