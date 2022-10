Grave infortunio sul lavoro in Val d’Ultimo: soccorso operaio 29enne

Incidente in un cantiere a San Pancarazio

Bolzano – Un operaio 29enne di origine albanese è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro a San Pancrazio d’Ultimo. Mentre lavorava in un cantiere stradale, l’uomo è caduto per circa dieci metri finendo contro una barriera di cemento e procurandosi un politrauma.

Soccorso dalla Croce bianca di Ultimo e dall’equipaggio del Pelikan 1 dell’elisoccorso, è stato trasportato all’ospedale di Bolzano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ed i vigili del fuoco di San Pancrazio.

In breve

