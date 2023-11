Santa Barbara 2023, dopo Gobber sarà Lucian a guidare i Vigili del fuoco di Primiero. Tisot riconfermato Ispettore

La Patrona sarà festeggiata quest’anno nel Vanoi. Cerimonia ufficiale prevista per sabato 2 dicembre alle 15 nella chiesa di Canal San Bovo, a seguire premiazioni all’oratorio del paese. Ecco le principali novità che interessano i volontari di zona

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Torna come ogni anno l’atteso momento per ringraziare i molti volontari e i permanenti, che offrono un grande servizio per le comunità locali: dall’emergenza sanitaria in supporto all’elicottero, fino all’incendio, come avvenuto di recente proprio a Caoria, nel Comune di Canal San Bovo. Molte anche le novità che riguardano i vertici nell’Unione distrettuale di zona.

A Primiero, dopo Gobber arriva Lucian

Il Comandante uscente Mauro Gobber ha deciso di lasciare la guida del Corpo per ragioni di tempo e di impegni personali e di non ricandidarsi, facendo prima delle votazioni una sintesi di quanto fatto negli ultimi impegnativi 5 anni assieme al Direttivo che lo ha affiancato. Rimarrà comunque all’interno del Corpo come Vigile per supportare la nascita del Gruppo Allievi fortemente voluta e perseguita da tempo. “Il corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Primiero – si legge in una nota pubblicata sui social – ringrazia Mauro per l’impegno e la dedizione che ha messo in campo in questi anni e per l’operato svolto a favore della nostra caserma. Al suo posto è stato eletto nuovo Comandante, Cristian Lucian.

Il giuramento dei nuovi Vigili

Durante la stessa serata, hanno prestato il giuramento davanti al sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli, i nuovi Vigili del Fuoco Volontari entrati in servizio: Simoni Manuel, Turra Marcello, Girardi Matteo, Rattin Domenico e Loss Roberto.

Allievi a Primiero

Altra novità della serata è stata la presentazione del bando per i vigili del fuoco Allievi, che sarà ufficialmente pubblicato all’Albo Comunale nei prossimi giorni. Chi è interessato si affretti a scaricare la domanda che verrà accettata in ordine cronologico, solo per i primi 20 posti, al momento fissati come limite. Per ulteriori informazioni è possibile contattare: segreteria@vvfprimiero.it – attenzione Segretario Del Vasto Leonardo.

RIconferma per l’ispettore Tisot

Nei giorni scorsi, Alberto Tisot è stato riconfermato Ispettore dell’Unione distrettuale di Primiero. La designazione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei comandanti. Per Tisot, classe 1967 e vigile del fuoco dal 1988, si tratta del secondo mandato. Non si segnalano altre novità ai vertici dei gruppi di zona, che mantegono i rispettivi comandanti, tutti rinnovati recentemente.