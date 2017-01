Sanità, a Cavalese e Tonadico venerdì servizi chiusi per il patrono. A Primiero Medico per i turisti fino al 31 marzo

Venerdì 20 gennaio, in occasione della festa di San Sebastiano, patrono di Cavalese e di Tonadico, è prevista la chiusura delle sedi del Servizio territoriale – ambito di Primiero e di Fiemme

Primiero / Fiemme (Trento) - Nella sede di Tonadico saranno chiusi gli uffici amministrativi, il poliambulatorio e il punto prelievi con esclusione del centro salute mentale e della neuropsichiatria infantile. All’ospedale di Cavalese saranno chiusi gli uffici amministrativi, il poliambulatorio, l’ufficio igiene e sanità pubblica oltre ai punti prelievi di Cavalese, Predazzo e Pozza di Fassa.

Nei due ambiti saranno garantite le attività infermieristiche domiciliari a pazienti con piani di assistenza domiciliare integrata e cure palliative (Adi e Adi-Cp).

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta di Primiero-San Martino di Castrozza, Mezzano, Imer, Sagron Mis, Canal San Bovo così come quelli di Capriana, Valfloriana, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Carano, Daiano, Varena, Tesero, Panchià, Ziano di Fiemme e Predazzo non saranno in servizio e sarà istituito il servizio di continuità assistenziale a Primero-San Martino di Castrozza e Predazzo.

Il medico per i turisti in servizio fino al 31 marzo

Per il periodo turistico invernale e fino a 31 marzo prossimo è istituito il servizio medico a favore dei villeggianti nell’ambito del Distretto di Primiero. Il servizio viene espletato dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20. Le tariffe previste sono: 20 euro per visita ambulatoriale, 30 euro per visita domiciliare. L’ambulatorio di San Martino di Castrozza si trova in via Pezgaiart 16/b e l’orario è il seguente: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.

Il dottor Domenico Mele è reperibile al seguente telefono: 339 3394601. Al di fuori dell’attività del medico per i turisti e dei medici di medicina generale è attivo il Servizio di continuità assistenziale (guardia medica), tutti i giorni dalle 20 alle 8 del giorno successivo e al sabato, domenica e festivi dalle 8 alle 20. Recapito telefonico 118 (centrale operativa Trentino emergenza).