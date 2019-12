San Martino di Castrozza, taglio del nastro per la nuova “Cigolera”: investimento da 5 milioni per la società della famiglia Ghezzi sulla Tognola

L’Alpe Tognola e il suggestivo carosello delle malghe si completano con una nuova seggiovia, operativa da diversi giorni. Sabato 14 dicembre l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità locali e provinciali

San Martino di Castrozza (Trento) – Taglio ufficiale del nastro sabato 14 dicembre, dopo i primi giorni di ‘rodaggio’, per la nuova seggiovia Cigolera, sull’Alpe Tognola.

L’impianto serve l’omonima pista, una delle più tecniche ed apprezzate delle Dolomiti, molto frequentata dagli sci club e omologata FISI per la specialità Slalom. Un tracciato scelto per gli allenamenti del Demo Team Italia, prima di esibirsi a Ushuaia in Argentina nel 2015.

Il nuovo impianto

Con 6 posti e soli 3 minuti per percorrere circa 1.100 m di lunghezza e

oltre 280 di dislivello, la seggiovia vanta una capacità oraria di 2.000 persone. Per realizzarla sono stati stanziati quasi 5 milioni di euro. L’intervento si inserisce all’interno di un percorso strutturato che la ski area ha intrapreso negli ultimi 4 anni, con oltre 25 milioni di euro di investimenti, che hanno già permesso di realizzare la Colbricon Express nel 2018, telecabina decaposto sul versante Ces. Il nuovo impianto è stato presentato nei giorni scorsi anche nello stand del Trentino ad Artigiano in Fiera a Milano.

AD Ghezzi: “Un punto di partenza per la località”