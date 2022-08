San Martino di Castrozza, ragazzo cade dalla parete di arrampicata: soccorso dall’elicottero

Posted on

A 10 giorni dall’inizio mancano il responsabile regionale, 5 provinciali e molti presidi Venezia – “Siamo in una situazione di caos: a una decina di giorni dall’inizio dell’anno scolastico, in Veneto manca il dirigente scolastico regionale, mancano i responsabili provinciali in cinque province (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Verona), mancano numerosi presidi e via dicendo, a […]