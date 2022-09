Gestione casi Covid, modificata anche in Trentino la durata degli isolamenti

In seguito alla circolare ministeriale 37615 del 31 agosto, modificate le modalità di gestione dei casi Covid-19. Gli aggiornamenti riguardano la durata dell’isolamento delle persone positive al test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2

Trento – Nel caso di persone che sono sempre risultate asintomatiche o che risultano asintomatiche da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché in presenza di un test, antigenico o molecolare, negativo effettuato al termine del periodo d’isolamento.

In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Apss in collaborazione con il produttore del software si è prontamente attivata per adeguare, nel più breve tempo possibile, i programmi gestionali di invio dei certificati di isolamento/guarigione alle nuove tempistiche. Si rammenta che il risultato negativo del tampone effettuato secondo le tempistiche previste dalla circolare ministeriale, è sufficiente per terminare l’isolamento fiduciario.

In breve

Coronavirus: dal bollettino di venerdì 2 settembre 2022