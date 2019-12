San Martino di Castrozza, doppio intervento per l’elisoccorso sulle Pale: due scialpinisti feriti

Giornata di grande lavoro per gli uomini del Soccorso alpino

San Martino di Castrozza (Trento) – Elicottero nuovamente in azione sulle Pale di San Martino, sabato pomeriggio, per una brutta caduta di uno scialpinista in zona “Travignolo”.

La chiamata di emergenza è scattata poco prima delle 14. Sul posto si è diretto l’elicottero con equipe medica e tecnici del soccorso.

In tarda mattinata, un altro scialpinista è stato soccorso dall’elicottero sempre sulle Pale, per un trauma non grave, in seguito ad un incidente in zona “Bureloni”.

Notizia in aggiornamento