Gardaland Augura Buon Natale con lo Chef Cracco e famiglia (VIDEO)

Un esercito di personaggi – tra cui Babbi di ogni tipo, elfi, renne, alberi di Natale, pacchi regalo, palle colorate, pupazzi di neve, befane e… spazzacamini – ha invaso le vie del Parco nella giornata inaugurale di Gardaland Magic Winter donando ancora più colore e magia a questa fantastica kermesse

NordEst – Gli elfi, i babbi, le renne e gli alberi di Natale più temerari si sono divertiti a bordo dell’adrenalinica Oblivion – The Black Hole, il dive coaster a caduta in picchiata verticale, e su Mammut, una delle attrazioni “adventure” del Parco mentre i più acrobatici si sono cimentati in attività che hanno messo in luce le loro doti atletiche.

0Intrepidi elfi si sono messi alla prova sui pattini a rotelle, hanno improvvisato una coinvolgente coreografia sulle note di Jingle Bell Rock per esibirsi infine in sorprendenti acrobazie circensi e adrenalinici salti sui tappeti elastici.

Non sono mancate due affascinanti “Babbe Nataline” che, con le loro eleganti evoluzioni sulla pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Valle dei Re, hanno incantato il pubblico; nel frattempo un gruppo di giovanissimi Babbi Natale si è scatenato sui rollerblade dando vita a coreografie uniche e divertenti.

Ma che Natale sarebbe senza le magiche canzoni che coinvolgono grandi e bambini? A tal proposito due allegre bande – una composta da soli Babbi Natale e l’altra abbigliata da renne, elfi e angeli – hanno fatto risuonare per le vie del Parco le magiche note del Natale rallegrando gli Ospiti presenti.

Inoltre, presso Fantasy Kingdom, un tenero gruppo di tanti piccolissimi Babbi Natale si è esibito nell’immancabile Jingle Bells sorprendendo tutti per le loro doti canore; il magnifico premio per questa esibizione è stato l’incontro con il vero Babbo Natale, un’occasione unica e speciale che ha consentito ai piccoli di consegnare a Babbo Natale le letterine per poi scatenarsi nel playground sulla neve allestito in piazza Valle dei Re.

Auguri da Chef Cracco e famiglia

Ospiti speciali di questa festosa giornata sono stati il celebre chef stellato Carlo Cracco e la moglie Rosa Fanti che, insieme ai loro due figli, hanno vissuto una magica giornata all’interno del Parco immergendosi nella fantastica atmosfera natalizia.

La famiglia si è divertita a bordo della Giostra Cavalli, dell’attrazione Saltomatto nell’area Fantasy Kingdom e hanno posato per una foto ricordo alla Casetta di Babbo Natale. Per Carlo è stata una giornata unica che gli ha permesso di “staccarsi” dai fornelli e divertirsi insieme alla famiglia assaporando già l’atmosfera natalizia.

Gardaland Magic Winter

La sedicesima edizione di Gardaland Magic Winter, che ha avuto inizio proprio con il ponte dell’Immacolata – 8, 9 e 10 dicembre – proseguirà nei weekend del 16-17 e 23-24 dicembre per poi continuare ininterrottamente dal 26 dicembre al 7 gennaio 2018 con apertura del Parco dalle 10.30 alle 18.00. Durante Gardaland Magic Winter il prezzo del biglietto – comprensivo di Gardaland Park e Gardaland SEA LIFE Aquarium – è di € 25,00 per l’intero e di € 22,00 per il ridotto.

Oltre alle numerose attrazioni aperte anche durante il periodo invernale, il Parco permette agli Ospiti di calarsi nel mood natalizio e divertirsi insieme agli amici e alla famiglia. In piazza Valle dei Re non mancherà la scintillante pista di pattinaggio su ghiaccio dove, da soli o in compagnia, sarà possibile fare qualche tranquillo giro in pista all’aria aperta e, una volta preso coraggio, tentare anche fantasiose piroette! Nella stessa piazza sarà allestita anche un’area giochi sulla neve dedicata a tutti i bambini.

A Fantasy Kingdom i piccoli Ospiti potranno incontrare l’amato Babbo Natale nella sua casetta, potranno consegnare la loro letterina, esprimere i propri desideri e scattare simpatiche foto ricordo. Sempre all’interno dell’area Fantasy Kingdom, tutti i giorni dalle 11.00 alle 17.00, al negozio Fantasy, abili truccatrici dipingeranno i volti dei bambini con creazioni a tema natalizio.

Per tutto il periodo di Gardaland Magic Winter numerosi saranno gli spettacoli a tema appositamente creati che permetteranno agli Ospiti di immergersi totalmente nella fantastica atmosfera natalizia del parco.

Ogni mattina, alle 10.25, Prezzemolo, i suoi amici, Principesse e Principi dell’inverno accoglieranno gli Ospiti all’ingresso con lo show “Welcome to Gardaland Magic Winter”. Grande novità della stagione è lo spettacolo “Elforia” presso Gardaland Theatre: mentre tutto è pronto per festeggiare il momento più magico dell’anno, qualcosa di strano e misterioso accade al Polo Nord, casa di Santa Claus, mettendo a rischio le feste. Chi salverà il Natale? Splendidi costumi, avvincenti coreografie, canzoni magistralmente interpretate dal vivo, emozionanti numeri acrobatici e la partecipazione straordinaria di Babbo Natale… sarà uno spettacolo da non perdere!

Presso il Palatenda va in scena “Prezzemolo Christmas Circus”, il circo di Natale di Prezzemolo: un nuovo, colorato e divertente spettacolo ricco di sorprese, balletti e numeri straordinari, adatto a tutta la famiglia!

Al Teatro della Fantasia, invece, l’irrefrenabile fantasista Pass Pass mette in scena il nuovo “Fiocchi di Fantasia”, un originale spettacolo di comicità e poesia nel quale gli spettatori saranno coinvolti in una pioggia di fiocchi… di fantasia!

Ogni sera, alle 17.30, presso piazza Valle dei Re, gli Ospiti potranno assistere ad una fantasiosa proiezione che permetterà un viaggio virtuale nella storia del Parco per terminare con un gran finale a tema natalizio. Subito dopo, alle 17.40, la Winter Parade si snoderà da piazza Valle dei Re lungo tutte le vie del Parco fino a raggiungere l’area di Fantasy Kingdom: meravigliose musiche, fantasia, sorrisi e luci sfavillanti stupiranno gli Ospiti accompagnandoli verso il gran finale di giornata: l’accensione dell’albero!

Importantissima novità di questa edizione di Gardaland Magic Winter sarà la cerimonia conclusiva che si svolgerà ogni sera alle 18.00: si tratta di “Illumina la Magia” con l’accensione dell’Albero di Prezzemolo. Posizionato al centro di Fantasy Kingdom, il gigantesco albero – oltre 25 metri di altezza e altrettanti in larghezza – sarà decorato con 4.000 metri di luminarie per un totale di ben 80.000 punti luce! L’effetto sarà spettacolare e, insieme a luccicanti fili rossi, dorati e argentati sarà ricreata un’atmosfera davvero irripetibile.

Alla base della maestosa realizzazione, divenuta il simbolo del Parco e amata da grandi e bambini, sarà allestito un grande palco per un bellissimo coinvolgente show di fine giornata. I ballerini e i cantanti, accompagnati da Babbo Natale e Prezzemolo, daranno vita ad uno spettacolo ricco di musiche e canzoni eseguite live; una pioggia di colori e luci scintillanti culminerà in una copiosa nevicata sull’area di Fantasy Kingdom che riempirà di stupore gli occhi di grandi e piccini.