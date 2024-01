Inaugurata la centesima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags

Nel corso dell’inaugurazione, prima dello storico taglio del nastro, la premiazione delle Associazioni di Categoria e delle Agenzie Capofila, organizzatori di tutte le partecipazioni collettive delle aziende espositrici, che da sempre sostengono il successo della manifestazione consolidando nel tempo l’importanza e il prestigio di Expo Riva Schuh e più recentemente anche di Gardabags

Riva del Garda (Trento) – Vale la pena sottolineare la dimensione del successo di Expo Riva Schuh & Gardabags citando qualche numero: circa 1300 tra espositori, ditte rappresentate e brand provenienti da 39 nazioni, fra cui i maggiori Paesi produttori mondiali. Animano l’area dedicata a borse, valigeria e accessori di Gardabags circa 50 aziende (da Bangladesh, Cina, Germania, India, Italia, Portogallo, Spagna e Turchia).

Una superficie espositiva di 50.000 mq lordi, 11 padiglioni al completo e 5 hotel accolgono visitatori provenienti storicamente per il 30% dall’Italia e per il 70% dall’estero (di questi l’80% dal continente europeo). Ben 21 gli eventi organizzati in 5 aree tematiche con talks, appuntamenti di business e celebrazioni per la 100ma edizione. Numeri di indiscusso spessore ricordati da una commossa Direttrice Generale, Alessandra Albarelli, che ha preso la parola salutando in sala i tanti amici della manifestazione giunti da ogni parte del mondo. Un modo per ricordare il carattere di internazionalità che la fiera ha assunto da anni e che oggi la contraddistingue rispetto a ogni altro evento di settore: “Sono 15 i nostri delegati che oggi ci rappresentano in 62 Paesi. E sono 115 da 29 Paesi i buyer che per la prima volta visitano oggi la fiera rivana, grazie all’ottima partnership che da tempo abbiamo stretto con Agenzia ICE (ITA-Italian Trade Agency)”.

Proprio Matteo Masini, Dirigente Ufficio Beni di Consumo, Agenzia ICE (ITA-Italian Trade Agency), portando i saluti del Presidente Matteo Zoppas, ha ribadito la proficua collaborazione tra l’Agenzia ed Expo Riva Schuh & Gardabags: “Dal 2016 la nostra partnership si è estesa dalle iniziative rivolte all’incoming alla strutturazione di progetti che hanno promosso innovazione e sviluppo commerciale. Expo Riva Schuh & Gardabags si è dimostrata un’iniziativa fieristica unica nel suo genere, capace di una crescita internazionale davvero ragguardevole. Come Agenzia ICE puntiamo a favorire oltre 200 visite di nuovi buyer internazionali nelle 2 edizioni del 2024. Del resto, cercare nuovi mercati e attivare nuovi contatti è fondamentale in un mondo così tanto cambiato come quello degli ultimi 5 anni”.

La Direttrice Albarelli ha poi ricordato alcuni degli eventi che scandiranno i 4 giorni di fiera a Riva del Garda: l’Innovation Village Retail, che per la prima volta ospita Startup non solo italiane; i tanti Market Focus che consentono a espositori e compratori di incontrarsi, conoscersi meglio e stringere nuovi legami di collaborazione; la grande novità dell’Area Highlights dove verranno presentate le tendenze di consumo focalizzate sul mondo delle borse e degli accessori.

Il sindaco di Riva del Garda, Cristina Santi, ha espresso grande orgoglio a nome di tutta la città. “Siamo consapevoli dell’importanza di questa manifestazione per l’economia di Riva del Garda, e desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che sono stati partecipi di questo cammino in ruoli e periodi diversi. Oggi la struttura necessita di nuovi spazi, parcheggi e volumi, ma soprattutto di un impegno deciso. E sono qui proprio per confermare che l’amministrazione comunale sarà al fianco di Riva del Garda Fierecongressi in questa sfida, certamente difficile, ma sicuramente gratificante”.

Enrico Cietta, Presidente Comitato Scientifico Expo Riva Schuh & Gardabags, ha chiuso l’inaugurazione fornendo una panoramica sull’andamento del mercato internazionale della calzatura: “A fronte di una produzione che sta recuperando terreno, nonostante cresca più lentamente del previsto, si assiste a un export lievitato in modo deciso e che ha già toccato nuovi record”. Secondo i dati ripresi da Cietta è importante rimarcare l’andamento dei consumi che vede come sempre primeggiare la Cina seguita, e questa è una novità, dagli USA che hanno scalzato l’India dal secondo gradino più alto del podio.

È soprattutto fondamentale notare come il mondo della produzione si stia trasformando in una realtà multipolare. La Cina rimane leader per produzione ed export, ma perde quote di mercato che vengono assorbite da nuovi protagonisti. Come India, Pakistan e Filippine che aumentano la loro quota di produzione sul totale mondiale, ma contribuiscono poco agli scambi internazionali. Oppure come Turchia, Vietnam, Bangladesh e Cambogia per cui cresce la partecipazione alla produzione mondiale proprio grazie al contributo dato agli scambi internazionali, la maggior parte della loro produzione viene, infatti, esportata. Infine, vanno citati Brasile e Indonesia che, pur perdendo quote di produzione mondiale, hanno mantenuto stabile (Brasile) o addirittura aumentato (Indonesia) la propria quota nazionale sulle esportazioni mondiali.

In breve

Orsi. E’ di MJ5 la carcassa rinvenuta in autunno a Bresimo

JJ4, nessun obbligo di trasferire l’orsa custodita al Casteller

Arge Alp, a Bellinzona focus su grandi carnivori, energia sostenibile e approvvigionamento idrico

Inaugurata la mostra: “Dalla terra il futuro: viaggio nei 150 anni della Fondazione Edmund Mach”

Piste da sci, sinergia e corretta “filiera” dei soccorsi a garanzia di tutti

In dicembre precipitazioni sopra la media e temperature molto elevate

Predazzo, liberato un cervo dalla rete che gli avvolgeva le corna

Castello del Buonconsiglio, apertura serale con musica, arte e cioccolato