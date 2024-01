Bolzano, 16enne morta assiderata a San Candido: cellulare scaricato dal freddo

Per questo motivo è stato impossibile geolocalizzarla durante le ricerche

Bolzano (Adnkronos) – Era scarico il cellulare della 16enne morta per assideramento nei boschi di San Candido, in Alto Adige. E’ quanto rivela la stampa locale, spiegando che è stato impossibile geolocalizzarla durante le ricerche poiché il cellulare è stato scaricato dal grande freddo. La turista tedesca era uscita alle 7 di mattina lasciando un biglietto ai genitori per una passeggiata con abiti troppo leggeri per le temperature così rigide.

Quando i genitori non l’hanno vista rientrare hanno allertato i soccorsi. La ragazza è stata poi trovata morta in una zona impervia, seppur non lontana da un sentiero a 1.450 metri di quota nella frazione di Monte San Candido dell’omonimo comune dell’Alta Pusteria. L’esame autoptico ha escluso traumi sul corpo della giovane, stabilendo che la morte è avvenuta per assideramento.