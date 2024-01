IC Primiero: inaugurata la nuova aula interattiva a Mezzano

Alla presenza della dirigente dell’IC Primiero, Maria Prodi, del sindaco di Mezzano, Giampiero Zugliani e del vicesindaco di

Imèr, Camillo Bettega, si è tenuta nei giorni scorsi, l’inaugurazione della nuova aula interattiva della Scuola Primaria di Mezzano

Primiero (Trento) – Si tratta di un ambiente di apprendimento innovativo che permetterà agli studenti e ai docenti di scuola elementare e media dell’Istituto di sperimentare metodologie didattiche laboratoriali e moderne strumentazioni digitali. Il nuovo spazio didattico è stato realizzato nell’ambito dell’Azione 4.0 del PNRR – Next generation class e grazie al Progetto Aule interattive nel Primiero, finalizzato a rinnovare alcune aule della scuola primaria e secondaria dell’Istituto nell’ottica di renderle ambienti formativi più dinamici, funzionali ed efficaci.

Per la Primaria di Mezzano è stata progettata, in particolare, un’aula interattiva modulare per facilitare l’attivazione e il coinvolgimento diretto di alunni e studenti nel processo di scoperta, elaborazione e comunicazione delle competenze. Il nuovo spazio didattico è stato immediatamente “inaugurato” anche dagli alunni della primaria di Mezzano, che, con vivo entusiasmo, hanno sperimentato il nuovo setting e i dispositivi informatici dell’aula supportati dai compagni più grandi di terza media e guidati dai loro docenti.

Anche altri plessi dell’IC Primiero sono stati arricchiti con dotazioni tecnologiche e setting dell’aula idonei a facilitare metodologie didattiche cooperative di peer tutoring: sarà inaugurato prossimamente il nuovo Laboratorio didattico dell’Istituto superiore dedicato alle “Professioni del futuro”.